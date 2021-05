Gesprächskultur im ÖV – Wenn sich Wildfremde im Bus ansprechen Ein Berner Theaterprojekt erkundet, wie Menschen im ÖV miteinander reden. Auf einer Busfahrt zeigt sich: Es ist kompliziert. Flavia Von Gunten

Wael Sami Elkholy, Brigitte Zbinden und Laura Blum (v.l.n.r.) unterhalten sich im Bus. Foto: Nicole Philipp

An einem Morgen an der Bushaltestelle «Länggasse»: «Fast hätte ich heute Morgen die gleichen Schuhe angezogen wie Sie!», begrüsst Laura Blum, 32-jährig, aus Bern, die Autorin dieses Textes. «Das ist jetzt nicht das Thema», schaltet sich Brigitte Zbinden energisch ein, «wir sind nicht hier, um über Schuhe zu sprechen.»

Da hat Zbinden, die 71-jährige Bernerin, natürlich recht. Denn im Gespräch soll es um ein Theaterstück gehen, in dem die beiden Frauen mitwirken. Andererseits liegt Zbinden falsch: Thema des Stückes ist, wie in Bus, Tram und an den Haltestellen einander unbekannte Menschen miteinander ins Gespräch kommen – was Blum soeben getan hat.