Barista-Café in Langenthal – Wenn sich viel Mut und ein wenig Naivität auszahlen Seit einem halben Jahr führt Daniel Heiniger seine Kaffee-Fabrik. Erstmals selbstständig unterwegs, trotzt er der Pandemie – und bereut nichts. Julian Perrenoud

Inhaber Daniel Heiniger hat mit seinem Sohn Pascal den Betrieb zum Laufen gebracht. Foto: Raphael Moser

Mitten in der Pandemie hat er den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Vergangenen Sommer eröffnete Daniel Heiniger in Langenthal seine Kaffee-Fabrik. Ein riskantes Vorhaben für ein neues Lokal, dürfte man meinen – die Zeiten sind unsicher, die Konkurrenz vor Ort ist mit diversen Restaurants und Bistros gross. Doch der 51-Jährige war von seinem Konzept und Businessplan überzeugt und setzte alles auf eine Karte.