Glückliche Tiere in Signau – Wenn sich Mensch und Kalb die Milch teilen Evelyn und Stefan Scheidegger betreiben Milchwirtschaft. Trotzdem dürfen die Kälber nach der Geburt bei der Kuh bleiben. Damit geht das Paar einen neuen Weg. Susanne Graf

In seinen ersten drei Wochen darf sich zuerst das Kalb am Euter seiner Mutter bedienen, bevor dann die Melkmaschine angehängt wird. Foto: Beat Mathys

Piccola schläft. Sie liegt auf einem weichen Strohbett, zu Füssen ihrer Mutter, die den Besuch im Stall interessiert beäugt. Die Kuh der Rasse Swiss Fleckvieh hat am Morgen gekalbt. Nun verbringt sie die ersten Tage in einer Art Chambre séparée zusammen mit ihrem Nachwuchs.

Piccola kann sich am Euter bedienen, wann immer sie will. Wie es die Natur vorgesehen hat. Und wie es heute auch in jenen Betrieben gang und gäbe ist, wo sich der Bauer für Mutterkuhhaltung entschieden hat. Aber dessen Kühe produzieren ohnehin nur gerade so viel Milch, wie die Kälber brauchen. Ihre Haltung dient der Fleischproduktion.