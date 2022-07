Madame Bissegger – Wenn sich Hippies Saures geben Im Stück «Block» der Theatertruppe Madame Bissegger wird das Zusammenleben einer bunten Truppe auf eine harte Probe gestellt. Helen Lagger

Im Block von Madame Bissegger ziehen lauter liebenswerte Nervensägen ein. Foto: Iris Krebs

Es ist ein wenig wie in Venedig bei Hochwasser. Beim Steinbruch in Ostermundigen gelangt man an diesem Abend nur dank ausgelegten Holzbrettern zur Toilette, ohne nasse Füsse zu kriegen. Das Gewitter ist in vollem Gange, im Freilichttheater Madame Bissegger bleibt an diesem Donnerstagabend kein Glas und kein Sofa – es gibt eine Art Lounge im Aussenraum – trocken.