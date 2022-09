Geldblog: Was eine Dekotierung für Folgen hat – Wenn sich eine Firma von der Börse zurückzieht Das Westschweizer Unternehmen Bobst dekotiert die Aktien. Was bedeutet dies für Anlegende? Geldberater Martin Spieler ordnet ein. Martin Spieler

Der grosse Pluspunkt einer Kotierung an der Börse ist die Transparenz. Illustration: Christina Baeriswyl

Wir haben in unserem Depot 450 Aktien von Bobst, die dekotiert werden sollen. Wir haben die Aktien vor zwei Jahren wegen der hohen Dividende gekauft und überlegen nun, ob wir auf das Übernahmeangebot à 78 Franken eintreten, die Aktien an der Börse verkaufen oder die Aktien behalten sollen. Letzteres beruht auf der Annahme, dass bei der dekotierten Aktie der Kurs sehr stabil bleiben wird, da diese nicht mehr in grösserem Umfang gehandelt wird. Und dass aber die Dividende, die zum aktuellen Kurs 10 Prozent beträgt, weiterhin attraktiv sein wird, da die Besitzerfamile ja wahrscheinlich an einer guten Dividende Interesse hat. Sind unsere Überlegungen richtig? Was würden Sie uns aufgrund Ihrer Erfahrung empfehlen? Leserfrage von U.L.