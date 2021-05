Kurs bei Thomas Tödtli in Steffisburg – Wenn sich die Redaktorin aufs Bike wagt… Einen Anfänger-Bikekurs besuchen? Das schaff ich doch mit links, dachte sich unsere Redaktorin, wurde aber eines Besseren belehrt. Barbara Schluchter-Donski

«Ehm, ich bin also auch schon mal auf einem Bike gesessen», sage ich zu Thomas Tödtli, als dieser mit seinen Ausführungen zu Ende ist. Der Steffisburger Bike-Instruktor hat mir soeben am Telefon erklärt, was er im Rahmen eines kurzen Anfänger-Bike-Kurses mit mir vorhat: Ein paar Trockenübungen auf dem Parkplatz am Eichweg, wo es unter anderem um die Balance und die richtige Position auf dem Rad geht, erst dann will er mit mir Richtung Wald und Bike-Trail verschieben. Dann halt, sage ich mir. Beginnen wir mit den absoluten Basics. Es kann ja nie schaden, etwas unterschätzt zu werden.