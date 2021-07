Ein bisschen exotisch – Wenn Senf aus dem Weinland einen zum Weinen bringt Scharf oder mild, süss oder ein bisschen sauer: Warum essen wir eigentlich nicht öfter Senf? Nina Kobelt

Ueli Kilchsperger und Beat Voegeli im Senffeld im Zürcher Weinland. Foto: PD

Der Reiz kriecht über die Zunge die Nase hoch Richtung Augen. Die sind schon ein wenig rot und fangen jetzt an zu tränen. Da ist auch ein Schmerz, schwierig zu verorten, er ist irgendwo im Gesicht, in der oberen Hälfte.

Es ist ein grossartiges Gefühl.

Beat Voegeli und Ueli Kilchsperger grinsen. Die beiden wissen ja, wie es ist, neben der Senfmühle zu stehen, die oben mahlt und mahlt und unten ein Senfband ausspuckt. Wobei: Eher fliesst es gemächlich aus der Maschine heraus, wie ein träger Bach. Was nicht passen will zu der Schärfe, die sich in der Luft bemerkbar macht. Sie stammt von den braunen Senfkörnern. Mit ihnen werden gelbe vermahlt – sie sind weniger scharf.