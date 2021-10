Das Projekt Philip Wüthrich – Wenn selbst dein Konkurrent dir hilft Dasselbe Geburtsdatum, ansonsten wie Tag und Nacht. Wie das ungleiche Berner Goalie-Duo funktioniert, warum Trainer Jeff Hill die schlechten Resultate ausblenden muss. Kristian Kapp

Die Einsamkeit des Goalies: Berns Torhüter Philip Wüthrich nach einem Gegentor gegen Biel. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Es trennt sie exakt 14 Jahre Altersunterschied: beide am 17. Januar geboren, Philip Wüthrich 1998, damit jüngster NL-Stammgoalie, Daniel Manzato 1984, damit ältester Torhüter der Liga. Jeff Hill, ihr Trainer beim SCB, ist mit Jahrgang 1985 gar jünger als Manzato. Er betreut die beiden und setzt den Plan um, Wüthrich zum Nummer-1-Goalie heranzuführen. Was in Zeiten von sportlicher Flaute keine einfache Aufgabe ist, durch die Rolle Manzatos als Mentor aber vereinfacht wird.

Philip Wüthrich, der Junge

Krafttraining vor der Saison: Philip Wüthrich (links) und Verteidiger Thomas Thiry, aufgenommen am 25. Juni 2021. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

«Ich will immer gewinnen», sagt Wüthrich und beantwortet damit die Frage, wie schwierig es derzeit sei, die Resultate auszublenden. Neun Spiele, sieben Niederlagen, ergo: «Das ist gar nicht einfach.» Wüthrich steht in seiner zweiten Saison im Profiteam seines Jugendclubs. Letzte Saison trotz 21 Partien im Schatten des Finnen Tomi Karhunen, steht er 21/22 erstmals im Fokus. Eine Herausforderung, die er aber herunterspielt: «Meine Denkweise ist immer gleich: Die Chancen, die ich erhalte, will ich nützen.»