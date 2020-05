Rückblick auf die erste Welle – Wenn Schutzmasken plötzlich das Fünfzigfache kosten Die erste Corona-Welle ist überstanden, weitere Lockerungen stehen vor der Tür. Fünf Spitalmitarbeitende blicken zurück und erzählen, wie sie die letzten Wochen erlebt haben. Marius Aschwanden

Schutzkleidung gehörte für das Personal in der Corona-Abteilung des Spitals Burgdorf in den letzten Wochen zum Alltag. Foto: Franziska Rothenbühler

Mitte März rechnete der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) mit dem Schlimmsten. In wenigen Tagen werde eine Welle von Corona-Patienten den Kanton treffen, kündigte er damals an. Heute wissen wir: So schlimm kam es zum Glück nicht.