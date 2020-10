Bildungsdirektorin Häsler – «Wenn schon verwirrt mich das Virus, und nicht das BAG» Die Chefin der Berner Schulen verteidigt Kommunikation und Regeln ihrer Direktion. Sie macht klar: «Wir sind in einer schwierigen Lage ohne Handbuch.» Stefan von Bergen

Erziehungsdirektorin Christine Häsler ist unter Druck. Foto: Nicole Philipp

Christine Häsler holt am Telefon hörbar Luft und seufzt. Die grüne bernische Bildungsdirektorin verhehlt nicht, dass sie im Corona-Stress ist. «Man macht, was man kann. Aber nicht alle sind einverstanden mit dem, was man macht», sagt sie mit entwaffnender Offenheit. Sie sei bereit, das auszuhalten.

Häslers Bildungsdirektion stand in den letzten Tagen in der Kritik. Schulleitungen preschten vor mit eigenmächtig verordneter Maskenpflicht im Unterricht. Besorgte und aufgeregte Eltern erkannten ein Regelchaos im Kanton und forderten klärende Worte der Bildungsdirektorin. Am letzten Freitag verordnete der Regierungsrat neue Einschränkungen. Aber Christine Häsler fehlte an der Medienkonferenz. Die Maskenpflicht im Unterricht ab der 7. Klasse kam dann erst diesen Montag.