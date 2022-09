Stress in Berg- und Campinglokalen – Wenn Regen das Grillfleisch ertränkt Beizer auf dem Berg oder an der Aare kämpfen mit unterschiedlichen Sorgen. Das Eintreffen der Gäste stimmt sie nicht immer nur munter. Claudia Salzmann Jacqueline Graber

Das Wirtepaar Ursula Ruch und Martin Siegenthaler hat Gäste, ob es regnet oder nicht. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Sommer 2022 wird allen in heisser Erinnerung bleiben. Ursula Ruch erinnert sich aber auch an den Sommer 2021. Dieser war gemäss Meteo Schweiz der nasseste seit Beginn der Aufzeichnungen vor 100 Jahren. Das war den Frequenzen in ihrem Bergrestaurant Buechmatt zuträglich, denn: «Wir bekamen sehr viel Besuch von Bauernfamilien. Aus dem simplen Grund: Sie konnten nicht heuen.»