Neuer Surprise-Stadtrundgang – Wenn psychische Erkrankungen das Leben bestimmen Wer krank ist, wird arm. Und wer arm ist, wird krank. Kathy Messerli hat diese Abwärtsspirale am eigenen Leib erfahren. Doch wie kann man sie stoppen? Jessica King

Kathy Messerli hat soeben die erste Ausbildung ihres Lebens abgeschlossen: Als Surprise-Stadtführerin. Foto: Beat Mathys

«Ich bin nicht austherapiert», sagt Kathy Messerli. «Aber definitiv übertherapiert.» Während 20 Jahren ihres Lebens war die Bernerin ein bekanntes Gesicht in den Kliniken des Kantons – insgesamt über 160-mal, schätzt sie, trat sie in eine Institution ein. Entweder in ein Tagesprogramm, in ein Kriseninterventionszentrum oder als stationäre Patientin in eine psychiatrische Klinik. Teilweise freiwillig. Teilweise nicht.