Ausstellung über Kunst und Medizin – Wenn Pflegefachkräfte zu Künstlern werden Wie haben junge Pflegefachkräfte die Pandemie erlebt? Eine Ausstellung, initiiert vom Berner Künstler Frantiček Klossner, liefert beeindruckend kreative Antworten. Xymna Engel

«In der Pflege braucht es Kopf, Hand und Herz»: die Arbeit «Les Indispensables» von Vania Moreira da Cruz, einer Schülerin von Frantiček Klossner. Foto: Philippe Gétaz

«Ich habe Angst. Danke, dass Sie da sind.» Der Satz – notiert auf einem gelben Post-it– klebt auf einem Beutel mit Infusionslösung. Die dazugehörige Kanüle steckt in einem Unterarm, die dazugehörige Hand ist von einem blauen Einweghandschuh bedeckt. Es handelt sich um einen Trainingsarm für intravenöse Injektionen. Etwa zehn davon baumeln hier im Musée de la main in Lausanne von der Decke wie Äste einer Trauerweide. Urheberin dieses berührenden Kunstwerks ist Maya Gonzalez, Pflegefachfrau in Ausbildung an der Haute École de santé Vaud. «Warum habe ich diesen Beruf gewählt? In Momenten des Zweifelns denke ich an euch zurück», schreibt sie im Begleittext und meint damit ihre Patientinnen und Patienten.