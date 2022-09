Naturphänomen in Oberhofen – Wenn Obstbäume im Herbst erblühen Am Thunersee wurden Apfelbäume gesichtet, die im Herbst blühen. Was steckt dahinter? Godi Huber

Frühling und Herbst am gleichen Apfelbaum in Oberhofen. Foto: Godi Huber

Wer in diesen prächtigen Tagen vom Schlosspark in Oberhofen über die Richtstattstrasse und die Länggasse in die Höhe spaziert, kann die Aussicht über den Thunersee geniessen und auf Schritt und Tritt die Zeichen des Herbstes entdecken. Rotbackige Äpfel etwa, die an den Bäumen auf die Ernte warten. Doch wer mit offenen Augen durch die Natur marschiert, findet auch noch andere, eher ungewöhnliche Dinge.