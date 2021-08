Berner Kulturmanagerin – Wenn nur die Heimat Bern die steile Karriere nicht mitkriegt Nora Schmid (42) wird Intendantin der Dresdner Semperoper. Der schwindelerregende Aufstieg einer Frau, die mit beiden Beinen auf der Brücke steht. Michael Feller

Opernintendantin Nora Schmid. Die Bernerin wird 2024 Intendantin der Semperoper Dresden. Foto: Raphael Moser

«Hallo Nora!»

Kaum beginnen wir mit dem Fotoshooting auf der Kirchenfeldbrücke, winkt eine Schulfreundin von der anderen Strassenseite. Nora Schmid ist mal wieder in Bern, sie besucht mit ihrem Sohn ihre Mutter. Ein Jahr lang reiste sie pandemiebedingt nicht mehr in die Stadt, in der sie aufgewachsen ist. Und in der die Brücke steht, an die sie denkt, wenn sie an Bern denkt. Die Kirchenfeldbrücke hat sich bei ihr eingebrannt.

«In Bern habe ich nie das Gefühl, weg gewesen zu sein», sagt sie – obwohl sie seit Jahren im Ausland lebt und eine schier unglaubliche Karriere hingelegt hat. Nur in ihrer Heimatstadt hat man kaum Notiz davon genommen, dass sie sich zu einer der erfolgreichsten Schweizer Kulturmanagerinnen emporgeschwungen hat.