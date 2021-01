Wyss Academy for Nature – Wenn Natur und Zivilisation eins sind Die Wyss Academy von Hansjörg Wyss setzt nicht nur auf die Wissenschaft – sondern auch auf die Kunst. Etwa auf eine Videoinstallation von Monica Ursina Jäger. Helen Lagger

Wenn man vor lauter Pixeln den Wald nicht mehr sieht. Foto: Nicole Philipp

Eine Frau erzählt, ihr Vater sei sehr empfänglich gewesen für die Geister des Waldes. Man brauche sich nicht vor ihnen zu fürchten, sie seien Teil einer anderen Welt, liess er sie bereits als Kind wissen.

Die Frau ist die Stiefmutter der 1974 in Thalwil geborenen Künstlerin Monica Ursina Jäger, die das Video «Forest Tales and Emerald Fictions» (2019) geschaffen hat. Gedreht wurde in Singapur, wo der Vater der Künstlerin seit Anfang der Neunzigerjahre lebt und Jäger am Centre for Contemporary Art ein Gastatelier zur Verfügung gestellt bekam. «Meine Stiefmutter ist eine typische Singapur-Chinesin, für die es kein Widerspruch ist, in einer Hightechstadt zu leben und an eine beseelte Natur zu glauben», so die Künstlerin.

Künstlerin Monica Ursina Jäger. Foto: PD

Sie selbst hat sich für ihre Arbeit, die bereits in Singapur und Zürich präsentiert wurde, intensiv mit dem Wald auseinandergesetzt und dabei festgestellt, dass Natur und Zivilisation keine sich widersprechenden Systeme sind, sondern sich ähnlicher Netzwerke und Strategien bedienen. Zurzeit läuft die Videoinstallation, zu der auch eine Zeichnung mit Chlorophyll und eine Installation aus Betonelementen und Pflanzen gehören, im «Habitat», einem kleinen Kunstraum gegenüber dem Berner Hotel Bellevue Palace.

Wenn Kunst auf Wissenschaft trifft

Jäger wurde mit ihrem Projekt von der Wyss Academy for Nature eingeladen. Der freie Kurator Damian Christinger schlug die Künstlerin vor. «Meine erste Wahl fiel auf Jäger, da sie bereits seit längerer Zeit an der Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft arbeitet», sagt Christinger.

Wyss Academy for Nature Infos einblenden Der Unternehmer Hansjörg Wyss gründete die Stiftung Wyss Academy for Nature 2019 und verpflichtete sich, in den nächsten zehn Jahren ein Forschungsinstitut an der Universität Bern mit 100 Millionen Franken zu unterstützen. Der Kanton Bern und die Universität steuern je 50 Millionen bei. Die Stiftung gehört zur Universität Bern und befindet sich im Aufbau zu einem «weltweit führenden Forschungs- und Umsetzungszentrum im Bereich Natur und Mensch». Forschende sollen in enger Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft auf vier Kontinenten Innovationen entwickeln, mit denen die Natur geschützt und nachhaltig genutzt werden kann. Dazu gehören auch Schnittstellen mit der Kunst.

www.wyssacademy.ch

Die Installation von Jäger ist das erste Kapitel einer Serie, wie Sonja Schenkel, die Kommunikationsverantwortliche der Wyss Academy for Nature, erklärt. «Wir arbeiten dezentral und wollen künftig Ausstellungen nicht nur in Bern, sondern auch an unseren anderen Standorten, in Ostafrika, Südostasien und Lateinamerika, realisieren.» Dabei sollen im Sinne der Nachhaltigkeit Flugreisen möglichst vermieden werden und die Kunstprojekte «zero waste» – also ohne Abfall zu verursachen – realisiert werden.

Die Chlorophyllzeichnung von Jäger sei ein gutes Beispiel hierfür, so Schenkel. «Die Zeichnung könnte man wieder der Natur übergeben, ohne dass diese Schaden davontrüge.» Die Pflanzen kehrten nach dem Projekt zurück in das lokale Blumengeschäft, aus dem sie stammten.

Jägers Video zeigt auf, inwiefern der Wald als Modell für eine nachhaltige Stadtentwicklung dienen kann. Der Film hat etwas Zyklisches, wobei Zeitebenen und Orte laufend voneinander überblendet werden. So blickt man etwa mitten in den Wald und erkennt plötzlich Häuserfassaden. Eine Erzählerstimme lässt uns auf Englisch wissen: «Wälder werden zu Städten, um wieder zu Wäldern zu werden.»

Poetischer Ansatz

«In Singapur bietet sich die Frage, was man vom Wald lernen kann, an», sagt Jäger. Natur und Stadt seien eng ineinander verwoben, viele der Dächer begrünt. Jäger arbeitet Teilzeit am Institut für Umwelt und natürliche Ressourcen der ZHAW in Projekten, die eine Transformation der Gesellschaft vorsehen.

Worin unterscheidet sich ein wissenschaftlicher Zugang von einem künstlerischen? «Wissenschaftliche Arbeit beruht auf Daten und hat ein klares Ziel vor Augen», so die Künstlerin. Die Kunst müsse hingegen keine eindeutigen Antworten liefern, der Zugang sei ein poetischer. Diese Poesie entfaltet sich tatsächlich, wenn man beim Eindunkeln das «Habitat» betritt und sich durch die gläsernen Wände ein wenig wie in einem Aquarium fühlt. Man taucht ein in unendliches Grün, folgt dem Weg von Wassertropfen oder hört Geistergeschichten, bis der Raum zu einem beinahe meditativen Ort wird.