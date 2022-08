Emotionaler Missbrauch – Wenn Mütter nur sich selbst lieben Jennette McCurdy rechnet im US-Bestseller «Ich bin froh, dass meine Mutter starb» mit einer Narzisstin ab. Zwei Psychologinnen erklären, was ein solches Verhalten mit Kindern anrichtet. Michèle Binswanger

Jennette McCurdy konnte erst nach dem Tod ihrer Mutter (links) über ihre Kindheit sprechen. Foto: Alamy Stock Photo

Für Millionen von Teenagern ist das Leben von Jennette McCurdy ein Traum: Sie ist ein Star, spielt die Hauptrolle in der Hitserie «iCarly», ihr Gesicht ziert Poster und T-Shirts und die Lunchboxen ihrer Altersgenossinnen. In einer Episode tanzt sie sogar an der Seite der damaligen Präsidentengattin Michelle Obama. Aber das inszenierte Glück war eine Lüge. In Wahrheit war ihr Leben im Rampenlicht für die damals 15-Jährige die reine Qual. Getrieben wurde sie dazu von ihrer hoch narzisstischen Mutter, die ihre Tochter jahrelang missbrauchte, körperlich, sexuell und auch mental.