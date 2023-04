Bettler in Thun – Wenn mit der Not ein Geschäft gemacht wird Organisierte und gewerbsmässige Bettelei bedeutet Ausbeutung von notleidenden Menschen. Die Stadt will sie nicht länger zulassen. Marc Imboden

In erniedrigenden Positionen betteln teils behinderte Frauen und Männer – auch in Thun. (Symbolbild) Foto: Dominik Plüss / Tamedia AG

Sie stehen, liegen, kauern oder knien an verschiedenen Plätzen in der Thuner Innenstadt. In der Hand einen Pappbecher, in den Augen ein Flehen und auf den Lippen die Bitte um Geld. Einige von ihnen sind behindert, und allen sieht man an, dass das Leben ihnen wahrscheinlich übel mitgespielt hat.