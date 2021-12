16. Thuner Adventskalender – Wenn Maria in der Krippe liegt Der Thuner Adventskalender, der allabendlich im Tertianum ein kulturelles Türchen öffnet, hielt am Mittwoch Franz Hohler als Überraschungsgast bereit. Christina Burghagen

Franz Hohler unterhielt im Tertianum Bellevue-Park mit einer Geschichte über den Enkeltrick. Foto: Steve Wenger

Wer über ein Quäntchen Kombinationsgabe verfügte, kam schnell drauf, dass Franz Hohler hinter dem Türchen des 8. Dezembers stecken musste. Denn der 78-Jährige reiste am Donnerstag von Zürich an für einen Auftritt mit seinem Programm «Franz Hohler spaziert durch sein Gesamtwerk» in der ausverkauften Alten Oele. Und tatsächlich gastierte er gleich doppelt in Thun – vor dem Auftritt in der Oele gab er im Tertianum Bellevue-Park ein Gastspiel als Teil des Thuner Adventskalenders.

Schon eine gute halbe Stunde vor Beginn des Adventsauftritts trudelten die Gäste ins Chalet, um einen guten Platz zu ergattern. Sibylle Schneider vom Organisationskomitee freute sich in ihrer kurzen Begrüssung über das zahlreiche Erscheinen der Gäste: «So voll war es in diesem Jahr noch nie», stellte sie fest. Insgesamt beobachte das OK aus bekannten Gründen einen Rückgang der Besuchenden.