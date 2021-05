Podcast «BZ us dr Box» – «Wenn man Mutter wird, tut man sich auch selber ein bisschen weh» In ihrem Elternpodcast «Rotzphase» ist Motzen Programm. Was sich die Berner Radiofrau Cheyenne Mackay zum Muttertag wünscht. Sibylle Hartmann , Sheila Matti

Sie bedankt sich nicht nur am Muttertag explizit bei ihrer Mutter, sondern auch an ihrem Geburtstag. «Zu meiner Geburt habe ich ja herzlich wenig beigetragen», sagt Cheyenne Mackay und verdrückt eine Träne, als sie davon spricht, was ihre Mutter alles für sie getan hat.

Eigentlich sei aber jeder Tag Muttertag und auch jeder Tag Vatertag. «Ich wünsche mir zum Muttertag eine egalitäre Sicht auf Vater und Mutter.» Die Berner Radiofrau ärgert sich darüber, dass das Muttersein noch immer so oft abgewertet und generell immer bewertet wird.

Sich ärgern, das tut Cheyenne Mackay auch leidenschaftlich gerne in ihrem Podcast «Rotzphase». Dort tauscht sie sich an ihrem Küchentisch mit ihrem Mann offen über ihr Leben mit ihrer mittlerweile dreijährigen Tochter aus. Regelmässig schaltet sie zudem die Zuhörerinnen und Zuhörer via Sprachnachrichten ein. «Motzen ist bei uns Programm», sagt Cheyenne zur Erklärung für jene, die sich darüber ärgern, dass in ihrem Podcast vor allem über Probleme des Elternseins gesprochen wird.

Ein First-World-Problem

«Ich weiss, es ist ein First-World-Problem, aber für mich ist es echt ein Problem, wenn ich mehr als zwei Wochen kein Bier trinken mehr war mit einer Freundin», gibt sie offen und ehrlich zu. Und das ist auch Teil des Konzeptes von «Rotzphase», der privaten Neuauflage vom SRF-Podcast «Pipifax», der nach zwei erfolgreichen Staffeln eingestellt wurde.

Wünscht sich zum Muttertag am Sonntag e ine egalitäre Sicht auf M ütter und Väter: Die Berner Podcast-Expertin Cheyenne Macaky. Foto: Reuters

Cheyenne Mackay kommt ursprünglich aus Bern und lebt mit ihrer Familie mitten in Zürich. Die 42-Jährige hat nicht nur ihren eigenen Podcast, sie ist auch stellvertretende Geschäftsführerin der Podcastschmiede und hat vor zehn Jahren das Berner Radio- und Podcastfestival Sonohr ins Leben gerufen.

Auch bei «BZ us dr Box» spricht sie ungeschminkt über ihre Rolle als Mutter. Für den Podcast klicken Sie oben auf den Startknopf.

