17. Thuner Literaturfestival – Wenn man durch eine Geschichte spazieren kann Das Thuner Literaturfestival Literaare geht vom 20. bis zum 22. Mai über die Bühne. Im Rathaus kann man zum Beispiel dank VR-Brillen durch eine Erzählung spazieren. Barbara Donski

Wenn andere Welten und Geschichten erlebbar werden: Mit solchen Virtual-Reality-Brillen kann am Samstag auch durch die Thuner Rathaushalle spaziert werden. Foto: Berner Zeitung

«Literaare wagt auch in diesem Jahr viel Neues», sagt Tabea Steiner, Initiantin des Literaturfestivals, das in diesem Jahr zum 17. Mal in Thun über die Bühne geht. Unter anderem wird Klaus Merz’ Erzählung «Los», die von der Vergänglichkeit und dem Verschwinden erzählt, virtuell erlebbar: Besucherinnen und Besucher können mithilfe einer Virtual-Reality-Brille in der Rathaushalle auf die Spuren von Peter Thaler gehen, der nach einem Aufbruch in die Berge nicht mehr zurückkehrt.