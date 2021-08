Johanneskirche Thun – Wenn Malende den Kirchensaal beleben Im Saal der Johanneskirche finden seit bald 25 Jahren im Sommer Malkurse statt. Ein Augenschein im Kirchenraum, der auch sonst vielseitig genutzt wird. Andreas Tschopp

Die Malbegeisterten sind vertieft in ihre Arbeiten im Kirchensaal. Foto: Andreas Tschopp

«Ich denke manchmal in Farben», sagt Beate Litzko. Die gebürtige Deutsche wohnt seit 40 Jahren in Oberhofen und nimmt diesen Sommer zum zweiten Mal an einem Malkurs im Saal des Kirchenzentrums Johannes an der Waldheimstrasse in Thun teil. 13 Personen – 10 Frauen und drei Männer – stehen oder sitzen da an Tischen mit Malutensilien und beugen sich über ihre Werke, an denen sie arbeiten.

Beate Litzko konzentriert sich voll auf das Farbenspiel, nachdem sie vorgängig eher experimentiert hat mit Motiven und Material wie Alufolie als Grundlage für ein Bild.