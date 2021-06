Von Cobain zu Xhaka – Wenn Männer plötzlich erblonden Die wasserstoffblonden Schweizer Nati-Spieler sind Teil einer langen Reihe: warum prominente Männer ihre Haare bleichen. Martin Fischer , Philippe Zweifel

Fussballer Granit Xhaka beim Training mit frisch blondierten Haaren. Foto: Toto Marti

Plötzlich gaben die Frisuren mehr zu reden als der Fussball: Die Schweizer Nati-Spieler Granit Xhaka und Manuel Akanji liessen sich diese Woche im Teamhotel in Rom, zwei Tage nach dem enttäuschenden EM-Auftakt gegen Wales, von einem extra eingeflogenen Coiffeur ihre Haare platinblond färben.

Eine Eitelkeit? Vielleicht. Vielleicht auch ein Neuanfang. Diese Geschichte wird gerade noch geschrieben.

Granit Xhaka zeigt seiner Frau Leonita die neue Frisur via Facetime-Anruf. Video: Instagram

Die These ist so alt wie der Coiffeurberuf: Steht ein neuer Lebensabschnitt an, fällt dieser mit einem neuen Look einfacher. Besonders deutlich wird dieser Effekt, wenn sich dunkelhaarige Menschen für eine sehr helle Farbe entscheiden – Wasserstoffblond.