Entschädigung der Gemeindepolitiker – Wenn Lücken im Spesenreglement locken Je löchriger die Vorschriften, je lascher die Kontrolle, desto eher kassieren Lokalpolitiker ab. Spesenaffären wie in Sigriswil sind dennoch selten. Stefan von Bergen

Cartoon: Max Spring

Wenn Spesenritter in öffentlichen Ämtern Steuergeld verschwenden, reagieren die Stimmberechtigten verstimmt. Kein Wunder also, dass die seit Wochen gärende Spesenaffäre um die Sigriswiler SVP-Gemeindepräsidentin Madeleine Amstutz sogar nationale Aufmerksamkeit erhält. Der Gemeinderat und die Angeschossene werfen sich gegenseitig Fehler vor, Amstutz bestreitet überzogene Spesenbezüge. Dennoch drehen sich die Sigriswiler Gemeindewahlen vom Wochenende auch um die Frage, wer in der Spesenaffäre mehr Kredit verloren hat.