Gastronomie im Lockdown – Wenn Lernende ihre Kollegen bekochen müssen Der Gastro-Lockdown trifft auch Koch- und Restaurantfach-Lernende. Einige von ihnen üben nun im Hotel Novotel Bern Expo am Guisanplatz, indem sie sich gegenseitig bekochen. Claudia Salzmann

Lernende kochen im Novotel Bern Expo, damit sie wegen des Coronavirus nicht aus der Übung kommen. Im Bild Fredi Nunes, der als Vorspeise eine Gemüseterrine zubereitet. Foto: Raphael Moser

In der Novotel-Küche stehen fünf Kochlernende, die vom Ausbildner Michael Bühler beaufsichtigt werden. Sie kochen heute ein Vier-Gang-Menü für ihre Kollegen. Fredi Nunes ist mit der Karotten-Linsen-Terrine betraut. Der 21-Jährige lernt nicht unweit vom Novotel Bern Expo, drüben bei der Sportgastro in der Postfinance-Arena. «Ich finde die Abwechslung toll. Hier lerne ich andere Ideen kennen, und die Gerichte haben einen anderen Touch», sagt er, während er die Linsen-Gemüsefüllung in die Formen gibt.

Im Novotel finden derzeit die Praxistage statt, mit denen die unterschiedlichen Wissensstände der Lernenden auf den ungefähr gleichen Stand gebracht werden. Weil die meisten Lehrbetriebe wegen der bundesrätlichen Verordnung geschlossen sind, bekommen diese Kurse einen noch wichtigeren Stellenwert. Nicht alle Hotels oder Restaurants nehmen die Mühe auf sich, den Lernenden etwas zu bieten. Und sei es auch nur, mit ihnen für die Abschlussprüfung zu üben. «Die Lernenden dürfen nicht abgehängt werden», sagt Matthias Achtnich, Geschäftsführer von Hotel und Gastro Formation Bern (siehe Box).