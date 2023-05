Dreiste Diebe – Wenn Langfinger in die unterste Schublade greifen Wenn die Einkäufe vom Gepäckträger oder das Kindervelo vor dem Laden geklaut wird, ist das dreist. Es gibt aber noch viel schamlosere Schurken, weiss BE-Post-Kolumnistin Simone Lippuner.

Oft ist die Unverfrorenheit der Diebe unfassbar. In Basel werden schweizweit am meisten Velos gestohlen. Foto: Getty Images

Liebe Diebe



Es ist ein trauriger Nachmittag. Schlechte Neuigkeiten aus dem Familienkreis, scheussliches Wetter aus Westen. Ich sitze am Küchentisch, starre in den Nieselregen. Da parkiert eine Freundin ihr Velo vor meinem Fenster, winkt mir mit einem Strauss Blumen zu. Die gelben Tulpen leuchten. Sie drückt mir die Blumen in die Hand, drückt mich fest an sich, es geht mir schon ein bisschen besser.