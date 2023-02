Kleberklau in der Stadt Biel – Wenn Langfinger die Vignetten ab den Säcken klauben In Biel werden angeblich Vignetten von den Abfallsäcken und dem Sperrgut entfernt. Luzern kennt das Problem auch – und hat bereits darauf reagiert. Simone Lippuner

Die Abfallvignetten der Stadt Biel lassen sich problemlos von den Säcken oder dem Sperrgut ablösen. Foto: Enrique Muñoz García

Seit 20 Jahren wohnt Pino Scuro an der Bieler Marktgasse in derselben Wohnung. Sie liegt im dritten Stock, ist klein und voller Instrumente, Mischpulte, Kunst und Pflanzen. Der 70-Jährige ist Künstler und ständig mit neuen Projekten beschäftigt. Pino Scuro ist ein pflichtbewusster Mensch, der sich in den letzten Jahrzehnten kaum etwas hat zuschulden kommen lassen. Einmal fuhr er verbotenerweise mit dem Velo durch die Fussgängerzone. Einmal hat er vergessen, eine Vignette auf den Abfallsack zu kleben – das ist nun über zehn Jahre her.