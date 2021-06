Tanzfestival in Bern – Wenn Körpernormen keine Rolle spielen Vom 2. bis zum 6. Juni findet das Festival Beweggrund statt. Menschen mit und ohne Behinderungen zeigen in der Dampfzentrale und der Heiteren Fahne ihr Können. Pia Scheidegger

Sie stellen Landschaften dar: Tänzerinnen und Tänzer üben das Stück «Landscapes». Foto: Manuel Zingg

Eine Gruppe tanzt zu barocker Musik. Immer wieder kommen einzelne Tänzerinnen und Tänzer in die Mitte des Raumes, berühren sich, verkeilen ihre Körper ineinander. Ihre Bewegungen sind flüssig und impulsiv. «Fantastisch!», ruft Choreografin Gianna Grünig und stoppt die Musik. «Jetzt würde das Licht ausgehen, dann bewegt ihr euch noch fünf Sekunden weiter.» Grünig bereitet die Tanzgruppe auf ihren Auftritt am Beweggrund-Festival vor, das vom 2. bis zum 6. Juni in der Berner Dampfzentrale und der Heiteren Fahne stattfindet. Leiterin Susanne Schneider hat das Tanzfestival 1998 gegründet und stellt es seither alle zwei Jahre auf die Beine.