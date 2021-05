Schachtalent Abhimanyu Mishra – Wenn Kinder zu Grossmeistern geschliffen werden Indien ist das Mutterland des Schachs – doch erst jetzt entdeckt es sein Potenzial. Die indischstämmige Familie des 12-jährigen Amerikaners ist besonders ehrgeizig. André Behr

Wunderkind mit klarem Fokus: Der zwölfjährige Abhimanyu Mishra. Foto: David Llada

Weil sein Vater einst verhindern wollte, dass Abhimanyu seine Zeit am Smartphone vergeudet, brachte er ihm Schach bei. Noch keine drei war der Bub da, und Vater Hemant in seinem Ehrgeiz angestachelt.

Heute ist Abhimanyu Mishra nur unwesentlich älter, er wird noch viele Jahre minderjährig sein – aber inzwischen denkt die Familie in grossen Bögen. Nichts weniger als der jüngste Grossmeister in der Geschichte des Schachs soll Abhimanyu werden, sein Vater hat für ihn dieses Ziel formuliert. Bis zum 5. September muss er die Grossmeisternorm endgültig erfüllt haben. Deshalb arbeitet der Sohn derzeit 12 bis 13 Stunden täglich am Schach. Vorübergehend ist er von der Schule dispensiert.