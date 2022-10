Buch über den Holocaust – Wenn Kinder einen Genozid überleben Die Berner Autorin Simone Müller erzählt 15 Geschichten von Überlebenden des Holocaust – und zeigt auf, wie sich ein Leben durch früh erlebte Gewalt verändert. Jessica King

Simone Müller hat das Buch «Bevor Erinnerung Geschichte wird» geschrieben. Foto: Beat Mathys

Es war ein einzelner Satz, der die Journalistin Simone Müller über Jahre beschäftigte. Ursprünglich wollte sie nur ein Porträt über eine österreichische Jüdin schreiben, die als Kind den Holocaust überlebt hatte und nun in London wohnte. Müller reiste in die britische Hauptstadt und wurde mit folgenden Worten empfangen: «I am not going to speak German.» Sie werde kein Deutsch sprechen, sagte die 96-Jährige. Ihre Muttersprache war für sie bereits in ihrer Kindheit zur Sprache der Täter geworden – unvorstellbar für sie, die gleichen Worte wie die Nazis zu benutzen.