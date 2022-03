Kreativität und Sucht – «Wenn jemand glaubt, dass er Alkoholiker ist, ist er einer» Der Sänger und Songwriter Rufus Wainwright war süchtig nach Koks, Alkohol und Meth. Ein Gespräch über familiäre Vorbelastungen, Sucht als Inspiration – und die Kunst, aufzuhören. Michèle Binswanger

Bewegte Vergangenheit mit massig Alkohol und anderen Drogen: Sänger Rufus Wainwright.

Trotz des gravitätischen grauen Barts, den er derzeit trägt, hat Rufus Wainwright immer noch etwas Jungenhaftes an sich. Er empfängt strumpfsockig in der Berliner Wohnung, die er vor einiger Zeit zusammen mit seinem deutschen Ehemann bezogen hat. Hauptwohnsitz der beiden ist Los Angeles. Wainwright ist gerade für ein paar Konzerte in Europa.