Leserreaktionen – «Wenn jemand geächtet werden sollte, dann sind es die Ferienflieger, Partylöwen und Quarantänebrecher» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur tiefen Impfquote in der Schweiz.

Ein Leser ärgert sich über die Ferienrückkehrer. Steigt deshalb zurzeit die Zahl der Neuansteckungen so rasant? Foto: KEYSTONE

Diverse Ausgaben Zur Bewältigung der Corona-Pandemie

Dass gegenwärtig bei den Corona-Massnahmen unterschiedliche Positionen bezogen und Meinungen vertreten werden, spiegelt vorzugsweise das politische Spektrum unserer Demokratie. Vornehmlich aus der Ecke der SVP tauchen indes Töne auf, die nicht als harmlose Ausrutscher unter den Teppich gewischt werden dürfen. Sie sind entschieden abzulehnen. Leichtsinnig von Diktatur zu sprechen, Bundesrat Alain Berset gar als Diktator zu bezeichnen, verrät: Die Vertreter dieser Stimmen leiden nicht allzusehr an einer tieferen Einsicht in das Wesen einer Diktatur. Verwundert ist zu raten: Schaut euch um – Diktaturen gibt es als Beispiele genug. Über ihr Funktionieren weiss man auch in unseren Tagen eine Menge. Konrad Pauli, Bern

Zu «Die Schweiz fällt zurück»

Bis vor kurzem hiess es noch, die Durchimpfung beende bald die Corona-Pandemie. In Ländern wie Israel – mit hoher Impfrate – explodieren derzeit die Neuinfektionen, und der Glaube an den Totalschutz der (umstrittenen) Impfungen sinkt rapide – mit Recht. Eine Dritt- und bald eine Viertimpfung steht an – die Pharmaindustrie wird's freuen. Derweil werden harmlose, gesunde Impfskeptiker als Verweigerer und Impftrödler bezeichnet. Die Gefahr, dass sie geächtet werden, nimmt rapide zu. Wenn aber jemand geächtet werden sollte, dann sind es die vielen (vorwiegend jungen) Ferienflieger, Partylöwen und Quarantänebrecher, die uns derzeit traumhafte Zahlen von Neuansteckungen bereiten. Jürg Lietha, Frauenkappelen

Zu «Führt die Corona-Krise zur Stadtflucht?»

Rot/Grün hat vor allem ein grosses Problem: die Finanzen! Gute Steuerzahler wandern aus der Steuerhölle ab, Nichtzahler ziehen zu! Wie intelligent es dabei ist, noch möglichst supergünstigen Wohnraum bereitzustellen, brauche ich wohl nicht zu kommentieren. Bereits jetzt zahlen über 30 Prozent der Einwohner keine Steuern. Linksgrün versucht trotzdem krampfhaft mit ihren Sonderangeboten noch mehr Nichtzahler anzuziehen. Der finanzielle Kollaps ist dadurch vorprogrammiert! Onlinekommentar von Roger Taekow

Die Quittung kommt für die Stadt Bern früher als gedacht. Wer will noch in der Stadt wohnen, wenn man für einen Möbeltransport gewisse Zeiten einhalten muss, einige Quartiere gar nicht mehr anfahren darf. Grosse Unternehmungen werden sich hüten in die Stadt zu ziehen. Bern ist zu fest in linksgrüner Hand – und zwar am ganz linken Rand aussen. Onlinekommentar von James Vonlanthen

