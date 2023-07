Islamfeindliche Aktionen – Wenn in Schweden Korane angezündet werden, könnte es in Pakistan brennen Schwedinnen und Schweden wollen in Stockholm Korane verbrennen. Die islamische Welt zürnt. Das Aussenministerium kann die Verbrennungen selbst aber nicht verbieten. David Pfeifer aus Delhi , Alex Rühle aus Stockholm

Proteste in der pakistanischen Stadt Quetta gegen die Koranverbrennungen in Schweden. Foto: Banaras Khan (AFP)

Nachdem vergangene Woche ein Mann in Stockholm einen Koran verbrannt hat, gingen bei schwedischen Polizeistationen mittlerweile drei weitere Anträge auf öffentliche Versammlungen ein, bei denen heilige Schriften verbrannt werden sollen. Eine Frau möchte «so bald als möglich» einen Koran vor einer Stockholmer Moschee anzünden, ein Mann will am 15. Juli vor der israelischen Botschaft eine Bibel und die Thora verbrennen. Und im Zentrum von Helsingborg sollen religiöse Texte verbrannt werden, welcher Art, wurde in dem Antrag nicht näher ausgeführt. Die Stockholmer Polizei prüft momentan die Anträge.