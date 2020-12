Schwingfest in Ursenbach – Wenn immer möglich sollen die Bösen ins Sägemehl steigen Das Organisationskomitee des Oberaargauischen Schwingfestes 2021 hat diverse Vorarbeiten für einen Corona-konformen Anlass in Angriff genommen.

Beim letzten «Oberaargauischen» 2019 in Grafenried gewann Bernhard Kämpf (rechts) den Schlussgang gegen Curdin Orlik. Foto: Andreas Blatter

Alles war vorbereitet und aufgegleist. Das Oberaargauische Schwingfest 2020 in Ursenbach befand sich in den Startlöchern, als das Organisationskomitee (OK) durch den Ausbruch der Corona-Pandemie zwei Monate vor der Durchführung des Anlasses zurückgepfiffen wurde. Nach intensiven Verhandlungen konnte eine Verschiebung auf das Jahr 2021 erwirkt werden.

Seither blickt das 15-köpfige OK gespannt auf die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie. Gleichzeitig fasste das Gremium den Entschluss, das Schwingfest im Mai 2021 wenn immer möglich durchzuführen. Bereits im Sommer hat man diesbezüglich Kontakt zu den entsprechenden Stellen im Oberaargauischen Schwingverband aufgenommen und erste Abklärungen getätigt.