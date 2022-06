Sprinterin Sha’Carri Richardson – «Wenn ihr noch mal über mich schreibt, verklage ich euch alle» Die US-Amerikanerin gefällt sich als Unverstandene: schrille Outfits, bizarre Auftritte, Marihuana zum Trost. Und nun verpasst sie die WM, weil andere schneller waren. Monica Schneider

Mit eingeschränkter Beinfreiheit ins Aus: Sha’Carri Richardson an den Trials über 100 m. Foto: Sean M. Haffey (AFP) Mit Netz zur Superzeit: Die 22-Jährige Anfang Juni in New York, als sie zu 10,85 sprintete. Foto: Mike Stobe (AFP) Und auch ein ganz normales Rot gibt es in ihrem Sortiment. Foto: Tim Clayton (Getty Images) 1 / 6

Die Mitteilung war nüchtern und gleich nach den 200-m-Halbfinals der Frauen an den US-Trials auf Facebook gepostet: Grosse Neuigkeiten aus den USA – @carririchardson verpasst die Weltmeisterschaften, nachdem sie sich nicht für die Finals über 100 m und 200 m zu qualifizieren vermochte. «Athletics.weekly», das Nummer-1-Organ Grossbritanniens in Sachen Leichtathletik, teilte kurz mit, was passiert war. Und musste keine Stunde auf die Reaktion der Sprinterin warten. Knapp schrieb Sha’Carri Richardson zurück: «Wenn Ihr noch mal über mich schreibt, verklage ich euch alle.» Versehen mit einem Sonnenbrille- und Küsschen-Emoji.