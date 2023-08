Donald Trump – «Wenn ihr mich verfolgt, werde ich euch verfolgen» Die Staatsanwaltschaft wertet eine Aussage des früheren Präsidenten Donald Trump auf seinem eigenen Onlinedienst als «Drohung».

Staatsanwalt reicht einen Antrag auf Erlass einer Schutzanordnung ein: Ex-Präsident Donald Trump bei einem Auftritt in Alabama. (4. August 2023) Getty Images via AFP/Julie Bennett

Nach einer Drohung von Ex-US-Präsident Donald Trump in einem Onlinedienst hat die Staatsanwaltschaft ein Gericht aufgefordert, Trumps Möglichkeiten der Preisgabe sensibler Informationen einzuschränken. Sonderermittler Jack Smith reichte am Freitagabend einen Antrag auf Erlass einer Schutzanordnung ein, die regelt, welche Details Trump über das laufende Strafverfahren gegen ihn wegen versuchter Wahbeeinflussung preisgeben darf.

Trump hatte nach der Anhörung am Donnerstag wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Capitol in dem von ihm gegründeten Onlinedienst Truth Social in Grossbuchstaben geschrieben: «Wenn ihr mich verfolgt, werde ich euch verfolgen.» Smith wertete dies als Drohung. Eine Anordnung sei in diesem Fall «besonders wichtig, weil der Angeklagte zuvor öffentlich Äusserungen in den sozialen Medien über Zeugen, Richter, Anwälte und andere mit den Rechtsangelegenheiten (...) in Verbindung stehende Menschen gemacht hat», hiess es in dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Die zuständige Richterin Tanya Chutkan ordnete an, das Trump sich bis Montagnachmittag zu Smiths Antrag äussern muss.

Der frühere US-Präsident hatte bei seiner Anhörung am Donnerstag in Washington erwartungsgemäss auf nicht schuldig plädiert. Im Anschluss wiederholte Trump seine Vorwürfe, er werde aus politischen Gründen «verfolgt».

AFP/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.