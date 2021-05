Hollywoodlegende Marthe Keller – «Wenn ich Schuhwichse kaufen musste, war das bereits der Event des Tages» Die Basler Schauspielerin über ihre Zeit im Lockdown, ihr komplexes Verhältnis zum Dialekt – und eine Tasse, die sie Al Pacino geklaut hat. Matthias Lerf

Marthe Keller spielte überall auf der Welt – und ist im Schweizer Film «Wanda, mein Wunder» zu sehen. Foto: Contour by Getty Images

Guten Morgen, Marthe Keller. Oh, Sie sind es schon. Könnten Sie nicht in zehn Minuten nochmals anrufen? Ich brauche dringend einen Kaffee.

Kein Problem. Da bleibt Zeit, sich die eindrückliche Karriere der Marthe Keller vor Augen zu führen. Kürzlich gewann die 76-Jährige den Schweizer Filmpreis für ihre Rolle in «Schwesterlein», jetzt spielt sie in Bettina Oberlis «Wanda, mein Wunder». Aufgewachsen ist sie in Basel, Karriere machte sie zuerst in Deutschland und Frankreich, später in Hollywood, wo sie mit Dustin Hoffman, Marlon Brando und Billy Wilder arbeitete und natürlich mit Al Pacino, mit dem sie auch liiert war. Sie ist am Broadway aufgetreten, hat als Regisseurin Opern inszeniert. Und dreht immer noch Film um Film – wenn sie nicht gerade durch Covid gebremst wird.