Herr Portmann, Sie gelten als eher ruhiger Parlamentarier. Plötzlich platzte Ihnen im Nationalratssaal der Kragen. «Mir hängt dieses Männerbashing in diesem Saal langsam zum Hals heraus!», sagten Sie am Rednerpult. Auf Twitter legten Sie nach: «Diesen linken Kindergarten habe ich langsam satt!» Was ist in Sie gefahren?

Während der ausserordentlichen Debatte mussten wir uns pausenlos anhören, wie sehr die Frauen während der Corona-Krise benachteiligt werden und wie böse die Männer sind. Als dann Irène Kälin behauptete, die Männer hätten sich als Krisenmanager in den Vordergrund gerückt, während die Frauen die eigentliche Arbeit verrichteten, musste ich intervenieren. Nun war einfach genug!