Ich glaube, ich würde mir als Erstes von vielem abraten. Von sehr vielem. Schauspielerin zu werden zum Beispiel. Was für eine Schnapsidee!

Ich würde mein zwanzigjähriges Ich genau befragen, was denn dazu die Beweggründe sein könnten. Ich würde Vorwürfe machen: Das willst du doch nur, weil du zu faul bist, was Anderes zu lernen. Du bist längst nicht schön genug für diesen Beruf. Du willst dich einfach ein bisschen amüsieren und dich in der Theaterwelt herumtreiben. Dir geht es nicht um die Literatur, dir geht es nur um die Premierenfeiern!

Ich würde jedenfalls alles tun, um mir diesen Beruf auszureden. Dann würde ich auf die Männer zu sprechen kommen. Und abraten. Vor allem vor jenen, denen mein zwanzigjähriges Ich verfallen ist. Ich würde mir erklären, dass wenn ein Mann mich anlächelt, er mich nicht gleich heiraten möchte.