Ein Buch über das Hotel Regina in Mürren – Wenn Hotelmauern erzählen Im 125. Jahr thront das Hotel Regina vor atemberaubender Bergkulisse. Der Historiker Michael Frei hat seine Geschichte in einem handlichen Buch pointiert zusammengefasst. Christina Burghagen

Das Hotel Regina in Mürren wurde 1896 eröffnet und hat eine bewegte Geschichte. Foto: PD

Mit seiner Geschichtsagentur bietet der Berner Historiker Michael Frei historische Recherche an, und wie es der Zufall wollte, führte ihn sein Weg im Jahr 2019 ins Hotel Regina. «Als Privatperson liebe ich von jeher, in Hotels zu wohnen, denn schon früh vermittelten mir meine Eltern diese Leidenschaft», erzählt Frei. Schnell kam er mit Verwaltungsratspräsident Peter Vollmer und seiner Frau Gisela, Verwaltungsratsmitglied, überein, die Geschichte des Hotels Regina in einem Buch anschaulich zusammenzuführen.

Die Recherche dazu gestaltete sich allerdings als nicht ganz einfach, denn eine zentrale Stelle, auf die er hätte zurückgreifen können, existierte nicht und musste erst geschaffen werden. Als Ausgangspunkt für die Quellensuche eignen sich das Archiv von Mürren Tourismus und die Akten des lokalen Kur- und Hoteliervereins. Weiter fündig wurde der Historiker im «British Newspaper Archive» und in der Kartothek des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Bildmaterial stellte Gisela Vollmer zur Verfügung, die vor allem architektonische Fotos liefern konnte.