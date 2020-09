Kolumne «Nachspiel» – Wenn Glückwünsche zur Herausforderung werden Stellen Sie sich vor, Sie sind vergesslich. Dann bekommen Ihre Freunde Kinder, die alle Geburtstage und Namen haben. Glückwunsch-Gate ist vorprogrammiert. Aleksandra Hiltmann

Die Kinder haben nicht nur Geburtstag, sondern hören alle auf unterschiedliche Namen. Eine Herausforderung. Foto: Getty Images

Ich weiss ja nicht, wie alt Sie alle sind. Aber in meiner Altersgruppe, 30 und wenige Jahre plus, haben jetzt viele meiner Freundinnen und Freunde geheiratet und Kinder gekriegt. Zu viele. Denn, wie viele dieser Freundinnen und Freunde wissen – Sie nun auch: Ich bin vergesslich. Und jetzt sind all diese neuen Daten.