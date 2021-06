Offener Garten in Bätterkinden – Wenn gleich 125 Rosensorten blühen Die Tore zum Paradies stehen weit geöffnet: «Hereinspaziert.» Eila Signer lässt Besucherinnen und Besucher an der Vielfalt ihres Gartens teilhaben. Regina Schneeberger

Eila Signer und Hermann Seibold lassen Interessierte an ihrem Gartenglück teilhaben. Foto: Brigitte Mathys

Jedes Frühjahr laden Mitglieder von sieben Garten- und Pflanzenvereinen sowie der Verein Pro Igel am Tag der offenen Gärten Interessierte dazu ein, ihr Reich zu besichtigen. Wollen sie dabei mit ihrem Erfolg prahlen, die Minderprivilegierten vor Neid erblassen lassen? «Nein, darum geht es überhaupt nicht», wehrt Eila Signer ab und erklärt: «Besuche fremder Gärten sind anregend, laden zum Austausch von Wissen und Erfahrung ein – und zum Teil auch zum Austausch von Pflanzen.»

Biologischer Anbau ist freiwillig

Es muss kein Schlosspark sein, den diese passionierten Gärtnerinnen und Gärtner zeigen wollen. In Signers Fall ist es ein 500 Quadratmeter grosses Grundstück rund um ein altes Haus mitten in Bätterkinden. Trotzdem rechtfertigt es den Namen, unter dem sie sich an dieser Aktion beteiligt: «Paradiesgarten 999».