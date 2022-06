Eine Stunde für vier Kilometer – Wenn Freunde mit der Dampfwalze vorfahren Fünf Emmentaler besitzen das älteste Fahrzeug, das in der Schweiz auf öffentlichen Strassen zugelassen ist. Am Samstag kriechen sie damit nach Bowil. Stefan Kammermann

Adrian Roth will die älteste Dampfwalze Europas wieder einmal auf die Strasse bringen. Foto: Christian Pfander

Um ihr Gefährt aus der Garage zu fahren, brauchen Adrian Roth und seine Kollegen Zeit. «Zwei bis drei Stunden dauert es schon», sagt Roth. Er ist Präsident des Vereins Aveling und Porter 1893 mit Sitz in Zäziwil. Dessen fünf Mitglieder nennen das älteste Fahrzeug ihr Eigen, das in der Schweiz – und wohl auch in Kontinentaleuropa – auf öffentlichen Strassen zugelassen ist. Die Rede ist von einer 13 Tonnen schweren Dampfwalze, welche normalerweise in Zäziwil in einer ehemaligen Lagerhalle eingestellt ist. Am Samstag wollen die fünf Freunde die historische Strassenbaumaschine nach langem wieder einmal in Bewegung setzen.