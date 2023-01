Abo Fotoreportage zu Abtreibungen – Wenn Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, als «Mörderinnen» gelten

Nicht überall ist das Abtreibungs­recht so liberal wie in der Schweiz. Eine Arbeit der polnischen Fotografin Kasia Strek zeigt aufwühlende Aufnahmen aus Ländern, in denen Schwanger­schafts­abbrüche kriminalisiert werden.