Asylunterkunft in Steffisburg – Wenn Flüchtlinge für Einheimische kochen Internationale Speisen und zahlreiche Besuchende: Am Tag der offenen Tür in der Asylunterkunft Untere Mühle herrschte ein reger Austausch. Stefan Kammermann

In der Küche der Kollektivunterkunft Untere Mühle herrschte am Freitagabend reger Betrieb. Foto: Stefan Kammermann

Es duftet. Logisch, wenn gekocht wird. In der Küche der Asylunterkunft Untere Mühle in Steffisburg herrscht viel Betrieb. Reis wird gegart, Gemüse auf Platten angerichtet und ans Buffet gereicht. «Zu viele Köche verderben den Brei», heisst es oft. Doch das Gegenteil ist am Freitagabend der Fall. Am Tag der offenen Tür in der Kollektivunterkunft für Asylsuchende mitten im Dorf geht es zu und her wie in einem Bienenhaus.