Ein Sturz veränderte sein Leben, jetzt drückt er Urs Kryenbühl die Daumen: Daniel Albrecht, hier an der Ski-WM 2017 in St. Moritz.

Warum haben Sie sich Kryenbühls Sturz angeschaut?

Passiert ein solcher Unfall, und erst noch in Kitzbühel, erscheint mein Name wieder in den Medien wegen meines Sturzes. Als es hiess, es sei etwas Ähnliches passiert wie mir damals, dass ein Schweizer am genau gleichen Datum und auch beim Zielsprung gestürzt sei, wollte ich wissen, was genau war.