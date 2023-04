Manchmal geht etwas in die Hose. Und das ist auch gut so, denn aus nichts kann man so viel lernen wie aus Fehlern. Das sehen anscheinend auch die Verantwortlichen von Spacex so. Deren Starship genannte Rakete startete jüngst zu einem Testflug. Dieser dauerte aber nur wenige Minuten, dann explodierte die unbemannte millionenteure Maschine.