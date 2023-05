Berghotel Oeschinensee – «Wenn es uns alle ‹ussteindlet›, läuft der Betrieb überhaupt nicht mehr» Ein drohender Felssturz, die Corona-Pandemie, Personalmangel und eine zunehmend anspruchsvolle Kundschaft haben dem Wirtepaar Christoph und Lea Wandfluh zugesetzt. Nun ziehen sie Konsequenzen. Nik Sarbach

Christoph und Lea Wandfluh führen das Berghotel Oeschinen seit 2012 in fünfter Generation. Foto: Nik Sarbach

Die Sommersaison an Oeschinen ist noch jung. Lea und Christoph Wandfluh haben ihr Berghotel erst vor gut einer Woche wieder geöffnet. Doch der Zulauf ist schon beachtlich an diesem warmen Bergfrühlingstag. Rund ums Hotel und auf der sonnigen Terrasse bilden fotografierende und plaudernde Gäste ein buntes Gewusel, Sprachfetzen in Schweizerdeutsch, Spanisch, Koreanisch, Französisch und Englisch schallen durch die Luft.