Abo Spektakel 1.-August-Feier – Wenn es surrt statt knallt: Drohnen verdrängen das Feuerwerk

Ob in Biel, Zürich oder Luzern: Das klassische Feuerwerk gerät immer stärker in die Kritik und wird durch Drohnenshows ersetzt. Das hat seinen Preis – denn sie kosten etwa doppelt so viel.