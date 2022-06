Energiesparen im Süd-Winter – Wenn es kalt wird in Australien Ausgerechnet in dem Land, das die halbe Welt mit Kohle und Flüssigerdgas versorgt, wird plötzlich der Strom knapp. Wie ein «perfekter Sturm» die Lichter in Sydney löscht. Jan Bielicki

In Sydney ist gerade Winter, trotzdem sollen die Bürger Energie sparen. Foto: Bianca de Marchi (Keystone)

Es ist ein ungewöhnlich kalter Winter in Sydney – oder was Australier eben kalt nennen. Nicht über 19,2 Grad plus ist das Thermometer in den ersten beiden Juni-Wochen (was meteorologisch dem Dezember auf der Nordhalbkugel entspricht) gestiegen, so kühl war es seit 2006 nicht mehr. Und wenn es Australier fröstelt, dann stellen sie sich elektrische Heizlüfter in ihre Häuser. Heizungen sind hier in der Regel nicht vorgesehen.